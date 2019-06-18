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«Фан-клуб Степаненко не здесь»: Петросян не молчит в соцсетях

В профиле юмориста стали обсуждать Елену Степаненко, что не очень понравилось владельцу страницы.

«Фан-клуб Степаненко не здесь»: Петросян не молчит в соцсетях
Евгений Петросян осадил подписчиков, которые сожалели о его разводе со Степаненко ФОТО: Global Look Press

Евгений Петросян поделился с подписчиками новым снимком. Юморист источает позитив и жизнерадостность, видно, что в его жизни все хорошо, этого же Евгений Ваганович хотел пожелать и всем поклонникам. Но под фото с пожеланием доброго дня развернулась настоящая дискуссия о личной жизни артиста.
«И где таки жена? Ваганыч!» — обратилась подписчица к юмористу.

Игнорировать вопрос Петросян не стал и сразу же ответил: «Я не женат! А Вы о ком?».

Вопрос Евгения Вагановича оказался роковым, подписчики тут же вытащили всех скелетов из шкафов и стали обсуждать распавшийся брак с Еленой Степаненко.

Многие до сих пор сожалеют, что юморист решился на такой шаг, и признаются, что Степаненко была ему отличной парой. Видимо, о бывшей Петросяну вспоминать не очень хочется, и он резко осадил подписчиков, напомнив им, что в его профиле данным рассуждениям не рады.

Евгений Петросян осадил подписчиков, вспомнивших о Степаненко
Евгений Петросян осадил подписчиков, вспомнивших о Степаненко
ФОТО: www.instagram.com/petrosyanevgeny

Недавно Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко после долгих лет брака. Активно обсуждалось, что причиной расставания стала помощница юмориста Татьяна Брухунова. Дело о разводе долго рассматривалось в суде, было много спорных моментов по разделу имущества, но в конечном счете суд все же принял решение, оставив за супругом львиную долю всего, пишет сайт argumenti.ru.

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Тэги:

деньги Евгения ПетросянаЕвгений ПетросянЕлена СтепаненкоПетросян и Степаненко
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«Фан-клуб Степаненко не здесь»: Петросян не молчит в соцсетях
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