Галкин к 43-летию поделился свежим кадром в Instagram

Шоумен сам себя поздравил с днем рождения.

18 июня Максим Галкин отмечает день рождения. К 43-летию супруг Примадонны поделился с подписчиками новым фото в Instagram. При этом именинник сам себя поздравил с личным праздником.

«С днем рождения меня!» — подписал снимок телеведущий.

В кадре Максим Галкин рассматривает свое отражение в зеркале. К слову, снимок супруга Аллы Борисовны отметила и дочка народного артиста России Александра Малинина — Устинья. Девушка поставила «лайк» под фото шоумена. Конечно, помимо нее, вниманием фотографию не обошли и иные узнаваемые всеми люди.

«Максим, радости и здоровья тебе, всей семье», — обратилась к телеведущему Эвелина Бледанс. «С днем рождения, Макс! Спасибо за дружбу», — вторит актрисе Яна Рудковская. «С днем рождения», — присоединилась к поздравлениям Устинья Малинина.

Одной из первых с днем рождения Максима Галкина поздравила его супруга Алла Пугачева, опубликовав совместное фото с телеведущим. Напомним, что у пары есть двойняшки Гарри и Лиза.