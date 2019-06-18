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Галкин к 43-летию поделился свежим кадром в Instagram

Шоумен сам себя поздравил с днем рождения.

Галкин к 43-летию поделился свежим кадром в Instagram
Максим Галкин (Фото: Globallookpress.com)

18 июня Максим Галкин отмечает день рождения. К 43-летию супруг Примадонны поделился с подписчиками новым фото в Instagram. При этом именинник сам себя поздравил с личным праздником.

«С днем рождения меня!» — подписал снимок телеведущий.

В кадре Максим Галкин рассматривает свое отражение в зеркале. К слову, снимок супруга Аллы Борисовны отметила и дочка народного артиста России Александра Малинина — Устинья. Девушка поставила «лайк» под фото шоумена. Конечно, помимо нее, вниманием фотографию не обошли и иные узнаваемые всеми люди.

Максим Галкин показал свежее фото
Знаменитости поздравляют Максима Галкина с личным праздником (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

«Максим, радости и здоровья тебе, всей семье», — обратилась к телеведущему Эвелина Бледанс.

«С днем рождения, Макс! Спасибо за дружбу», — вторит актрисе Яна Рудковская.

«С днем рождения», — присоединилась к поздравлениям Устинья Малинина.

Одной из первых с днем рождения Максима Галкина поздравила его супруга Алла Пугачева, опубликовав совместное фото с телеведущим. Напомним, что у пары есть двойняшки Гарри и Лиза.

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Тэги:

Алла Пугачевазвездные детиМаксим Галкин
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Галкин к 43-летию поделился свежим кадром в Instagram
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