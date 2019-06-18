«Мой любимый»: Пугачева поздравила Галкина с днем рождения

Максим Галкин сегодня празднует свое 43-летие. Коллеги и близкие уже начали поздравлять знаменитого ведущего в пространстве соцсетей, и в числе первых, естественно, отметилась знаменитая супруга Максима — Алла Пугачева.

В своем микроблоге Примадонна опубликовала совместное селфи с мужем, тепло подписав его: «Мой любимый, с днем рождения». К посту певица добавила эмодзи в виде большого красного сердца.

Поклонники присоединились в поздравлениям Пугачевой.

«С днем рождения вашу половинку!», «Обожаем вашу пару, вы — символ любви», «С днем рождения прекрасного Максима», — написали фолловеры.

Напомним, первая встреча Пугачевой и Галкина состоялась в 2001 году, по иронии представил знаменитостей друг другу муж Аллы — Филипп Киркоров. В 2008 году пара перестала скрывать свой роман, в 2011 году они вступили в официальный брак. Спустя три года у супругов родилось двое детей — Лиза и Гарри.