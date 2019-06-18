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Алибасов уже выстраивает рабочие планы и гастроли «На-На»

Продюсер, судя по всему, не собирается долго задерживаться на больничном.

Алибасов уже выстраивает рабочие планы и гастроли «На-На»
Алибасов интересуется гастролями "На-На"/globallookpress.com

Пиар-директор продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что его подопечный сразу после выписки из больницы поинтересовался гастрольным графиком группы «На-На». Кроме того, продюсер строит планы на работу. Долго задерживаться на больничном он, судя по всему, не собирается.

Бари Алибасов, Лидия Федосеева-Шукшина
Алибасов не собирается задерживаться на больничном/globallookpress.com

Как сказал Горжанкин, сейчас жизни легендарного продюсера ничего не угрожает. Он восстанавливает здоровье в обществе своей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной, известной актрисы. Передвигается Алибасов без посторонней помощи. Он уделяет много времени своему коту Чуче, по которому очень скучал в клинике.

Через несколько дней Бари Алибасов вместе со своей женой отправится в Казахстан, где будет проходить дальнейшую реабилитацию. Любопытно, что в больнице, где Алибасов провел больше недели, говорят до сих пор, что он находится в реанимации. Скорее всего, это делается, потому что нельзя разглашать данные о пациентах и их выписке.

Бари Алибасов угодил в больницу после того, как выпил по ошибке ядовитую жидкость «Крот». Он перепутал ее с соком. В течение пяти дней продюсер находился в искусственной коме. Когда Алибасов пришел в себя, то не понимал, где он находится. Более того, он не признал свою супругу Лидию Федосееву-Шукшину. Бари посчитал, что это один из врачей. Чуть позже память стала возвращаться к легендарному продюсеру. Сейчас он чувствует себя намного лучше по сравнению с тем, что было несколько дней назад, сообщает канал НТВ.

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Тэги:

Бари АлибасовГруппа "На-на"Лидия Федосеева-Шукшина
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Алибасов уже выстраивает рабочие планы и гастроли «На-На»
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