Максиму Галкину исполнилось 43 года

Избранник Примадонны отечественной эстрады — телеведущий Максим Галкин — отмечает день рождения. Он появился на свет 18 июня 1976 года. Несмотря на значительную разницу в возрасте — 27 лет, супруги сохраняют гармоничные отношения уже тринадцать лет. Напомним, что в апреле Алла Борисовна отпраздновала свое 70-летие. В честь юбилея Пугачева выступила с концертом в Кремлевском дворце.

Примечательно, что Максиму Галкину удалось найти общий язык и со старшей дочерью своей возлюбленной — певицей Кристиной Орбакайте. Артистка старше нынешнего мужа своего мамы на пять лет. Также шоумен близко общается с экс-супругом Примадонны — поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым.

Когда Алле Борисовне исполнилось 65 лет, а Галкину — 38, они стали родителями. На свет появились двойняшки — Гарри и Лиза. В одном из своих интервью возлюбленная телеведущего призналась, что ей очень повезло с мужем. В ноябре 2017 года Алла и Максим обвенчались в храме. На торжестве присутствовали только самые близкие друзья и родственники пары.

Несмотря на плотный рабочий график, Максим Галкин ведет на Первом канале шоу «Лучше всех» и «Сегодня вечером», он всегда находит время и на воспитание детей. Возлюбленный Примадонны старается как можно больше времени уделять семье и малышам.

Сама Алла Борисовна не скрывает: воспитывать Кристину ей помогали бабушки. Певице приходилось отправляться на гастроли, и она не могла сидеть с ребенком. А вот с появлением двойняшек у артистки появился второй шанс испытать все прелести материнства. Дети Примадонны сдружились с ее внучкой Клавдией, которая приходится им племянницей.