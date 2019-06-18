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Алсу возобновила сотрудничество с украинским продюсером Дмитрием Климашенко

Певица пообещала своим поклонникам в ближайшее время много красивой музыки.

Алсу возобновила сотрудничество с украинским продюсером Дмитрием Климашенко
Алсу будет сотрудничать с украинским продюсером/globallookpress.com

Певица Алсу в Instagram сообщила, что возобновляет сотрудничество с известным украинским продюсером Дмитрием Климашенко. «Возобновили наш творческий тандем с Дмитрием Климашенко. Будет много красивой музыки», — сообщила исполнительница.

В 2005 году Дмитрий Климашенко стал автором, музыкальным продюсером и председателем жюри детского конкурса «Хочу быть звездой». Принимал участие в создании мюзикла Давида Тухманова «По волнам моей памяти» и новогоднего огонька «Ночь в стиле детства» на канале СТС. Участвовал в телепроекте «Шанс» на канале «1+1». Сотрудничает с украинским тенором Владимиром Гришко.

Певице Алсу, как известно, в последнее время было не до творчества. Ее буквально заклевали поклонники и хейтеры после шестого сезона конкурса «Голос. Дети», где изначально победу одержала ее дочь Микелла Абрамова. Многие посчитали, что победы на самом деле заслуживал представитель Казахстана Ержан Максим. В обществе поднялась волна критики.

В итоге Первый канал принял решение пересмотреть результаты конкурса. После расследования, которое подтвердило вброс голосов за Микеллу Абрамову, победителями были признаны все девять финалистов. Алсу позже отмечала, что выигранный миллион рублей ее дочь решила отдать на благотворительность. Критика певицы после этого не прекратились. В какой-то момент Алсу просто сорвалась и назвал россиян гиенами. Она попросила отстать от семьи и не оскорблять ее.

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АлсуДмитрий КлимашенкоПрограмма "Голос. Дети"Украина
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Алсу возобновила сотрудничество с украинским продюсером Дмитрием Климашенко
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