Лиза Монеточка пожаловалась на обморочные состояния из-за серьёзного заболевания

Певица Лиза Монеточка в сторис Instagram сообщила, что уже несколько лет страдает серьезным заболеванием. У певицы вегетососудистая дистония. Из-за этого исполнительница, которой всего 21 год, часто находится, как она выразилась, в обморочном состоянии.

«У меня очень плохо со здоровьем. Врачи в Екатеринбурге говорили, что вегетососудистая дистония бывает практически у всех. Я не обращала внимание на проблему. Это действительно не самое серьезное заболевание в мире, но если вы на него забьете, то вам обеспечено много проблем. У меня сейчас случаются обморочные состояния. Не забивайте на это заболевание, иначе будете, как я в 21 год, ощущать себя столетней бабушкой», — заметила певица.

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Не так давно Лиза Гырдымова, которая выступает под псевдонимом Монеточка, анонсировала выход нового клипа. Видео девушка сняла на свой хит «Нет монет» из альбома «Раскраски для взрослых». Фрагмент из ролика Монеточка разместила в Instagram в свой день рождения. 1 июня певице исполнился 21 год.

Лиза Монеточка считается одной из самых перспективных певиц в стране. В ее творчестве преобладают такие жанры, как поп, рок и антифолк. В композициях она нередко использует электронную музыку.