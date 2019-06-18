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Началова могла отписать полквартиры Фролову, спасая отношения

Пиар-директор певицы Анна Исаева уверена, что этот поступок был шагом отчаяния.

Началова могла отписать полквартиры Фролову, спасая отношения
Сейчас Александр Фролов требует деньги за половину квартиры певицы. globallookpress.com

Как известно, хоккеист Александр Фролов и певица Юлия Началова никогда не были женаты. Не оформляя никаких отношений, они жили в элитной квартире звезды, доставшейся ей после развода с мужем Евгением Алдониным. Недвижимости в Москве у хоккеиста не было.

Теперь же, напомним, он хочет получить половину ее стоимости на основании расписки, подписанной Началовой. Сам документ напечатан на компьютере, от руки – только подпись, что серьезно смущает родных певицы, скончавшейся 16 марта. В этом призналась подруга и пиар-директор Началовой Анна Исаева.

Она вспоминает один из разговоров со своей подопечной, когда сама Юлия не могла припомнить, чтобы она ставила свою подпись на бумаге. Возможно, ей дали документ в куче с другими и она просто не обратила него должного внимания. Анна Исаева подчеркивает – если это так, то для этого была только одна причина.

«Документ датирован 2015 годом. Это как раз время, когда Юля и Александр расставались. И, возможно, она это сделала, чтобы сохранить семью», – говорит пиар-директор в беседе с журналистом кр.ru.

Напомним, Юлия Началова и Александр Фролов расстались в 2016 году.

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Александр ФроловАнна Исаеваборьба за недвижимостьЕвгений Алдониннедвижимость в Москвеумерла Юлия Началова
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Началова могла отписать полквартиры Фролову, спасая отношения
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