Началова могла отписать полквартиры Фролову, спасая отношения

Как известно, хоккеист Александр Фролов и певица Юлия Началова никогда не были женаты. Не оформляя никаких отношений, они жили в элитной квартире звезды, доставшейся ей после развода с мужем Евгением Алдониным. Недвижимости в Москве у хоккеиста не было.

Теперь же, напомним, он хочет получить половину ее стоимости на основании расписки, подписанной Началовой. Сам документ напечатан на компьютере, от руки – только подпись, что серьезно смущает родных певицы, скончавшейся 16 марта. В этом призналась подруга и пиар-директор Началовой Анна Исаева.

Она вспоминает один из разговоров со своей подопечной, когда сама Юлия не могла припомнить, чтобы она ставила свою подпись на бумаге. Возможно, ей дали документ в куче с другими и она просто не обратила него должного внимания. Анна Исаева подчеркивает – если это так, то для этого была только одна причина.

«Документ датирован 2015 годом. Это как раз время, когда Юля и Александр расставались. И, возможно, она это сделала, чтобы сохранить семью», – говорит пиар-директор в беседе с журналистом кр.ru.

Напомним, Юлия Началова и Александр Фролов расстались в 2016 году.