У Карди Би во время выступления треснул костюм

Похоже, «черная полоса» началась в жизни звезды хип-хопа Карди Би. Неудачи и неприятные нелепости преследую певицу в последнее время одна другой.

Еще на днях Карди жаловалась на неудачную пластику, зарекаясь когда-либо ложиться под нож хирурга, из-за того, что процедуры сказывают весьма болезненно на ее здоровье. У девушки опухают ноги и живот, а, значит, она не может выступать, а, значит – теряет большие деньги.

Но вот звезда вышла на сцену, как с ней произошел еще один неприятный случай — во время выступления у нее порвался комбинезон, пишет Daily Mail. «Увы и ах» произошло в США на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival. Когда звезда повернулась спиной к публике, костюм предательски треснул прямо на ягодицах. Впрочем, артистка не растерялась – она переоделась в белый халат и продолжила номер.

Cardi B suffered a wardrobe malfunction at Bonnaroo and performed in a robe https://t.co/Is9TnNkxiZ pic.twitter.com/UgXuiViwGU

— Rap-Up (@RapUp) 17 июня 2019 г.