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У Карди Би во время выступления треснул костюм

Однако, это обстоятельство певицу не смутило.

У Карди Би во время выступления треснул костюм
Карди Би вышла из затруднительного положения, переодевшись в халат. Фото: instagram.

Похоже, «черная полоса» началась в жизни звезды хип-хопа Карди Би. Неудачи и неприятные нелепости преследую певицу в последнее время одна другой.
Еще на днях Карди жаловалась на неудачную пластику, зарекаясь когда-либо ложиться под нож хирурга, из-за того, что процедуры сказывают весьма болезненно на ее здоровье. У девушки опухают ноги и живот, а, значит, она не может выступать, а, значит – теряет большие деньги.

Но вот звезда вышла на сцену, как с ней произошел еще один неприятный случай — во время выступления у нее порвался комбинезон, пишет Daily Mail. «Увы и ах» произошло в США на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival. Когда звезда повернулась спиной к публике, костюм предательски треснул прямо на ягодицах. Впрочем, артистка не растерялась – она переоделась в белый халат и продолжила номер.

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выступлениеКарди Биконцертный костюммузыкальный фестивальпевица
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У Карди Би во время выступления треснул костюм
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