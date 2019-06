Поклонница Мэрайи Кэри получила торт с Марией Кюри

История из серии «нарочно не придумаешь» случился с молодой британкой, которая является настоящей фанаткой американской соул-певицы Мэрайи Кэри. Поклонница так любит звезду, что на свой день рождения решила заказать себе торт с изображением артистки.

Однако, то, что она увидела, получив праздничное лакомство, вероятно, обескуражило именинницу. Ведь с торта на нее смотрела совсем даже не звезда, а знаменитый химик и нобелевский лауреат Мария Кюри! Да-да, та самая, Складовская-Кюри, открывшая вместе со своим мужем процесс радиоактивности.

My cousin in England told her colleagues she wanted a Mariah Carey birthday cake. They misunderstood, and is the cake they made her instead. It’s Marie Curie, looking very festive. pic.twitter.com/LMHJnMATqD

— Harriet Alida Lye (@harrietalida) 14 июня 2019 г.