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Поклонница Мэрайи Кэри получила торт с Марией Кюри

Извинились ли перед девушкой невнимательные кондитеры, допустившие такую ошибку, неизвестно.

Поклонница Мэрайи Кэри получила торт с Марией Кюри
Кондитеры перепутали Мэрай Кэри и Марию Кюри. Фото: @mariahcarey

История из серии «нарочно не придумаешь» случился с молодой британкой, которая является настоящей фанаткой американской соул-певицы Мэрайи Кэри. Поклонница так любит звезду, что на свой день рождения решила заказать себе торт с изображением артистки.

Однако, то, что она увидела, получив праздничное лакомство, вероятно, обескуражило именинницу. Ведь с торта на нее смотрела совсем даже не звезда, а знаменитый химик и нобелевский лауреат Мария Кюри! Да-да, та самая, Складовская-Кюри, открывшая вместе со своим мужем процесс радиоактивности.

Вероятно, девушка сильно расстроилась и сообщила о нелепой ошибке только своей двоюродной сестре, а та выложила все в своем Twitter.

«Моя кузина в Англии сказала коллегам, что хочет торт с изображением Мэрайи Кэри. Они перепутали… Это Мария Кюри, выглядит очень торжественно», — написала родственница.

Публикация набирает в Сети десятки тысяч «лайков», но испорченного настроения не вернуть. Неизвестно также и о реакции фирмы, так невнимательно выполнившей заказ.

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Тэги:

день рожденияМария КюриМэрайя Кэрипоклонницаторт
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Поклонница Мэрайи Кэри получила торт с Марией Кюри
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