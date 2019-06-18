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Сын Алибасова рассказал, почему везет отца в Казахстан

Накануне продюсера забрали из НИИ имени Склифосовского.

Сын Алибасова рассказал, почему везет отца в Казахстан
Алибасову в Казахстане будут помогать высокопоставленные лица. Фото: Global Look Press

В медийном пространстве России продолжают гулять противоречивые новости относительно того, где в каком состоянии сейчас находится продюсер Бари Алибасов. Согласно одним источникам, Бари Каримовича уже выписали, другие утверждают – он все еще в Склифе. Все точки над «i» в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro расставил сын продюсера Бари-Алибасов-младший.

По его словам, в настоящее время отец вместе с Лидией Федосеевой-Шукшиной находятся в Подмосковье. А разнонаправленная информация была пущена специально, чтобы накануне, в понедельник, можно было бы спокойно без журналистов, вывезти Алибасова-старшего из НИИ. Кроме того, сын продюсера отметил, что ему не хотелось, чтобы отец общался с прессой в таком состоянии.

Пояснил порталу Бари и то, почему для реабилитации родные продюсера выбрали Казахстан. Оказывается в соседнем государстве помощь и поддержку Алибасову-старшему будут оказывать на самом высоком уровне.

«Там очень высокопоставленные люди помогли всё организовать, оплатить лечение и даже специалистов из Европы они готовы пригласить за свой счет специально для лечения отца», — сказал сын Алибсова.

Напомним, Бари Каримович случайно отравился средством для прочистки труб, спутав его с соком, 4 июня. Долгое время продюсер находился в медикаментозной коме. Через несколько дней после того, как он пришел в себя, родные и забрали его из НИИ имени Склифосовского.

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Сын Алибасова рассказал, почему везет отца в Казахстан
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