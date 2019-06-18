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Певица МакSим снова открывает свою школу искусств

Первое учебное заведение обанкротилось два года назад.

Певица МакSим снова открывает свою школу искусств
Предыдущее учебное заведение МакSим обанкротилось два года назад. Фото: @maksimartist

Певица МакSим, как и некоторые другие звезды российского шоу-бизнеса, открывала в 2015 году свое учебное заведение – школу искусств, в которой детям преподавали сценическую речь, актерское мастерство, дефиле, музыкальную литературу, сольфеджио и еще много чего. Но спустя два года, учебное заведение обанкротилось. Виной тому стала слишком большая арендная плата, ведь располагалась школа в центре Москвы.

И вот накануне на своей странице в социальной сети Instagram звезда объявила о том, что она снова открывает школу, правда, теперь, с учетом предыдущих ошибок, МакSим выбрала для заведения место подальше от центра столицы. Теперь там будет взрослое и детское отделение. Преподаватели будут учить слушателей вокалу, хореографии, актерскому мастерству и многому другому.

Поклонники и родители воспитанников звездной школы очень обрадовались этой новости, ведь, по их словам, они приходили туда и наслаждались царящей творческой атмосферой.

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Певица МакSим снова открывает свою школу искусств
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