Георгий Данелия не хотел снимать Басилашвили в «Осеннем марафоне»

В этом году легендарной картине исполняется 40 лет, а исполнителю главной роли в нем - 85.

Как анонсировал известный ведущий и шоумен Иван Ургант, на этой неделе, последней перед долгим отпуском программа «Вечерний Ургант» работает в Санкт-Петербурге. Гостем первого выпуска шоу в Северной столице стал Народный артист СССР Олег Басилашвили, с которым, как признавался Иван, он давно мечтал поговорить.

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В студии знаменитый актер, который 26 сентября отметит свое 85-летие, вспомнил начало своей творческой карьеры, переезд из родной Москвы в Ленинград, а также рассказал о работе в кино. Например, лег Валерьянович припомнил, что в легендарном «Осеннем марафоне», которому в этом году исполняется 40 лет, режиссер Георгий Данелия его снимать не хотел.

«Он не знал меня лично, а видел только фильмы, в которых я играл умелых, стройных, красивых подлецов, белогвардейцев. Ноя знал, что могу сыграть все», — признается актер.

Судьбу роли решила ассистент по актерам Леночка Судакова, с которой Басилашвили тоже знаком не был.

«Она пошла на провокацию — вызвала меня, якобы, на пробы. Я приехал, зашел к Данелии в кабинет и сказал, что я приехал сниматься. А он, как человек мягкий и добрый, сказал: «Ну, конечно, почему вы опаздываете, сейчас будем работать», — рассказывает звезда.

Басилашвили отмечает, что уже потом, когда вышел фильм, Данелия создал легенду о том, что увидел артиста в зеркало заднего вида автомобиля, когда он переходил дорогу.