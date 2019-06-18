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После развода Кирилл Плетнев рассказал о панических атаках

Актер поделился способом, который позволяет ему справляться с приступами.

После развода Кирилл Плетнев рассказал о панических атаках
Впервые с паническими атаками Кирилл Плетнев столкнулся восемь лет назад. Фото: @kirycha79

Известный актер и любимец миллионов женщин в стране актер Кирилл Плетнев переживает очень непростой период в своей жизни. После года официального брака и трех предшествующих ему лет гражданского с Нино Нинидзе, пара рассталась. Как писали тогда звезды, теперь каждому из них придется идти своей дорогой.

С тех пор, артист периодически записывает свои водеообращения для фанатов в Instagram, в которых рассказывает о своих эмоция и переживаниях. Последняя публикация Кирилла, как он сам отмечает, посвящена тому, что переживают многие, вслух сказать стесняются. Это – панические атаки.

Им, оказывается, артист подвержен уже восемь лет. Звезда припомнил случай, когда подобная атака произошла с ним впервые.

«Я шел по улице и понял, что не могу вздохнуть. Тогда дело закончилось «скорой». С тех пор эти панические атаки посещают меня перманентно», — рассказывает Кирилл.

Актер отмечает, что, по его мнению, полностью вылечить этот недуг невозможно, но с ним можно жить, «договорившись», а также выработав некоторые способы борьбы, когда медиков поблизости нет. Плетнев поделился своим способом, который он нашел на съемках в Америке.

Актер вспоминает, что идя по улице, он внезапно ощутил страх того, что он сейчас умрет. Вспомнив слова своего психолога, он попытался договориться с паникой. Сел на скамейку и сказал: «Окей, я умираю».Дал себе на это час, хотя внутри переполнял ужас. Минут через 20 актер еще не умер, через 30 атака отступила, а через 40 – он уже смеялся тому, что сидит на скамье и ждет смерти.

Теперь, по признанию Кирилла, такой способ «Час на смерть» он использует каждый раз, как чувствует приближение панической атаки, и каждый раз это работает — срыва не происходит.

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Тэги:

актерзвездный разводКирилл Плетневпанические атакисовет психолога
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После развода Кирилл Плетнев рассказал о панических атаках
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