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Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро

Звезда Comedy Woman уверяет, что она преобразилась исключительно благодаря здоровому образу жизни.

Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро
Мария Кравченко уверяет, что для преображения не использовала фотошоп или пластические операции. Фото: Instagram

Звезды популярного женского юмористического шоу Comedy Woman преображаются буквально одна другой. Буквально накануне портал Teleprogramma.pro рассказывал о Надежде Ангарской, кардинально преобразившейся, сбросив 30 килограммов.

На этот раз социальные сети переполошил пост в Instagram другой участницы программы – Марии Кравченко. Фанаты артистки всерьез заволновались – привычная, милая красавица перестала походить на себя. Теперь она – копия Вероника Кастро, главная героиня сериала «Богатые тоже плачут».

Впрочем, другие фанаты начали сравнивать звезду с куклой, намекая на чрезмерное увлечение фотошопом или пластикой, из-за которого лицо Марии стало «неживым». Впрочем, Кравченко уверяет подписчиков, что на снимке у нее все натуральное. Ну, кроме парика, конечно. А все изменения во внешности – результат здорового образа жизни, который актриса начала вести с некоторых пор.

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Тэги:

актрисаВероника Кастрокардинальное преображениеМария КравченкоПрограмма "Comedy Woman"
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Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро
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