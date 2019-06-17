Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро

Звезды популярного женского юмористического шоу Comedy Woman преображаются буквально одна другой. Буквально накануне портал Teleprogramma.pro рассказывал о Надежде Ангарской, кардинально преобразившейся, сбросив 30 килограммов.

больше по теме Мария Кравченко из Comedy Woman рассказала о проблемах со здоровьем Многие подписчики отметили, что не узнали актрису на последней фотографии.

На этот раз социальные сети переполошил пост в Instagram другой участницы программы – Марии Кравченко. Фанаты артистки всерьез заволновались – привычная, милая красавица перестала походить на себя. Теперь она – копия Вероника Кастро, главная героиня сериала «Богатые тоже плачут».

Впрочем, другие фанаты начали сравнивать звезду с куклой, намекая на чрезмерное увлечение фотошопом или пластикой, из-за которого лицо Марии стало «неживым». Впрочем, Кравченко уверяет подписчиков, что на снимке у нее все натуральное. Ну, кроме парика, конечно. А все изменения во внешности – результат здорового образа жизни, который актриса начала вести с некоторых пор.