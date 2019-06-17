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У солиста группы Megadeth обнаружили рак горла

Из-за болезни коллектив отменит большую часть выступлений, запланированных на этот год.

У солиста группы Megadeth обнаружили рак горла
Из-за болезни Дэйв Мастейн отменит большую часть концертов, запланированных на этот год. Фото: globallookpress.com

У гитариста и солиста американской метал-группы Megadeth Дэйва Мастейна рак горла. О серьезном и крайне опасном диагнозе музыкант сообщил в очередной публикации на своей странице в соцсети Instagram. По словам артиста, он и раньше сталкивался с препятствиями и вызовами и диагностированная болезнь – одно из них.

Как отмечает Дэйв, в настоящее время он очень тесно работает с врачами, которые представили звезде план лечения. Он, в случае полного выполнения, будет успешным на 90%. Лечение уже началось.

«К несчастью, это требует того, чтобы мы отменили большинство шоу в этом году. Произойдет Megacruise 2019 года, и группа будет частью его в той или иной форме. Megadeth вернется в строй как можно скорее», — пообещал фанатам Мастейн.⠀⠀

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Однако, лечение не подразумевает, что музыкант полностью отстранится от работы. Он продолжит работать над продолжением антиутопии в студии, и надеется, что в скором времени, произведение услышат поклонники.

Напомним, с онкологическим заболеванием в настоящее время борется и российская актриса Александра Яковлева. За время лечения она похудела на 20 килограммов.

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музыкантонкологияотмена концертов
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У солиста группы Megadeth обнаружили рак горла
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