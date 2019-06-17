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Рустам Солнцев назвал историю с отравлением Алибасова пиаром

Шоумен вспомнил, как продюсер не заплатил ему 100 тысяч рублей за работу.

Рустам Солнцев назвал историю с отравлением Алибасова пиаром
Рустам Солнцев. Фото: globallookpress

Недавно Бари Алибасова выписали из больницы. Продюсер накануне дня рождения перепутал напитки и сделал глоток ядовитой жидкости для прочистки труб. В результате химического ожога его доставили в реанимацию. Врачи боролись за жизнь создателя группы «НА-НА» десять дней.

Бари Алибасов и группа "На-На". Фото
Солнцев уверен, что Алибасов пиарится перед юбилейным концертом группы «НА-НА». Фото: globallookpress

Рустам Солнцев следил за новостями о здоровье Бари Алибасова. Однако после того, как продюсера выписали из больницы, звезда «Дома-2» выпустил на Youtube провокационный ролик. Солнцев заявил в видео, что отравление Алибасова является пиар-ходом.

Больше всего шоумена смутила история с пропавшим котом Бари Алибасова. Он уверен, что эта новость все испортила. Также, по мнению Солнцева, доказательством лжи продюсера является то, что Лидия Федосеева-Шукшина почти не дает интервью прессе. Звезда «Дома-2» уверен, что жена создателя группы «НА-НА» просто не хочет участвовать в подобном «фарсе».

Бари Алибасов с сыном. Фото
Рустам Солнцев не верит сообщениям прессы об отравлении Алибасова. Фото: instagram.com/stassadal/?

Третьей «уликой» для Рустама Солнцева является новость о вознаграждении за поимку кота. Тогда Алибасов-младший пообещал заплатить 800 тысяч рублей. Солнцев вспомнил, как однажды работал на продюсера в качестве пиарщика.

Шоумен сделал работу, за которую он обычно просит от 50 до 100 тысяч рублей. Бари Алибасов опубликовал её, однако даже не поблагодарил звезду «Дома-2». После того, как Рустам Солнцев рассказал об этом в СМИ, Алибасов назвал его аферистом.

Рустам Солнцев уверен, что история с Бари Алибасовым – пиар. По его мнению, сделано это было специально перед юбилейным концертом группы «НА-НА». Солнцев отметил, что громкая история – единственное, что может «привлечь внимание к забытой группе».

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Рустам Солнцев назвал историю с отравлением Алибасова пиаром
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