Памятная дата: 25 лет назад Волочкова стала балериной

Анастасия Волочкова отмечает важную для себя памятную дату. 17 июня 25 лет назад она стала выпускницей Академии русского балета имени Вагановой в Петербурге. Звезда опубликовала в Instagram архивные фотографии времен учебы. Тогда она была 18-летней балериной, которая постигла азы профессии у станка.

Также Волочкова показала снимки написанного от руки приглашения. Балерина хотела, чтобы её любимая учительница математики Ирина Маленкова оказалась на её выпускном. Звезда подчеркнула, что она до сих пор общается с женщиной. Та является преданной поклонницей балерины.

«Она научила меня не числа складывать, а количество добра! Это такой трогательный день для меня!» – написала Анастасия Волочкова.

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Балерина посетовала, как быстро летит время. В пять лет звезда увидела балет «Щелкунчик» в Мариинском театре и захотела стать балериной. С тех пор звезда успела стать солисткой этого театра, а затем исполняла балетные партии в Большом театре.