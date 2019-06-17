НОВОСТИ

Памятная дата: 25 лет назад Волочкова стала балериной

Танцовщица предалась ностальгии и поделилась архивными снимками.

Памятная дата: 25 лет назад Волочкова стала балериной
Анастасия Волочкова. Фото: globallookpress

Анастасия Волочкова отмечает важную для себя памятную дату. 17 июня 25 лет назад она стала выпускницей Академии русского балета имени Вагановой в Петербурге. Звезда опубликовала в Instagram архивные фотографии времен учебы. Тогда она была 18-летней балериной, которая постигла азы профессии у станка.

Также Волочкова показала снимки написанного от руки приглашения. Балерина хотела, чтобы её любимая учительница математики Ирина Маленкова оказалась на её выпускном. Звезда подчеркнула, что она до сих пор общается с женщиной. Та является преданной поклонницей балерины.

Анастасия Волочкова в 18 лет. Фото
Волочкова выпустилась из академии балета ровно 25 лет назад. Фото: instagram.com/volochkova_art/

«Она научила меня не числа складывать, а количество добра! Это такой трогательный день для меня!» – написала Анастасия Волочкова.

Балерина посетовала, как быстро летит время. В пять лет звезда увидела балет «Щелкунчик» в Мариинском театре и захотела стать балериной. С тех пор звезда успела стать солисткой этого театра, а затем исполняла балетные партии в Большом театре.

Вам может быть интересно:

Волочкова прокомментировала слухи об алкогольной зависимости Рустам Солнцев показал, как изменилась Волочкова Волочкова объяснила, почему невозможно повторить ее шпагат

Тэги:

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиархивное фотобалет
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Памятная дата: 25 лет назад Волочкова стала балериной
Интересно?
Поделись с друзьями: