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Стало известно, за кого Валерия Гай Германика тайно вышла замуж

Молодые люди поженились в Новокузнецке. Скоро они станут родителями.

Стало известно, за кого Валерия Гай Германика тайно вышла замуж
Валерия Гай Германика. Фото: Лариса Кудрявцева, КП

Валерия Гай Германика скрывает от прессы подробности личной жизни. Тем не менее, она прибыла на «Кинотавр» под руку с мужчиной. Беременность скрыть было невозможно, однако Германика не комментировала положение.

Валерия Гай Германика с мужем. Фото
Валерия Гай Германика тайно вышла замуж за Дениса Молчанова. Фото: Кудрявов Борис, КП

Портал СтарХит утверждает, что отцом ребенка известного режиссера является бизнесмен Денис Молчанов. Он владеет несколькими крупными предприятиями. Валерия Гай Германика познакомилась с ним на светском мероприятии. Молодые люди уже сыграли свадьбу на малой родине бизнесмена, в Новокузнецке. На торжестве присутствовали только родные и близкие с обеих сторон.

Для Германики этот ребенок будет третьим. Валерия воспитывает двух дочерей – 11-летнюю Октавию и трехлетнюю Северину. С предыдущем мужем Вадимом Любушкиным она рассталась три года назад. Их брак не продержался и полугода.

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Тэги:

"Кинотавр" 2019беременностьВалерия Гай Германикатайная свадьбатретий брак
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Стало известно, за кого Валерия Гай Германика тайно вышла замуж
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