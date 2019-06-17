Стало известно, за кого Валерия Гай Германика тайно вышла замуж

Валерия Гай Германика скрывает от прессы подробности личной жизни. Тем не менее, она прибыла на «Кинотавр» под руку с мужчиной. Беременность скрыть было невозможно, однако Германика не комментировала положение.

Портал СтарХит утверждает, что отцом ребенка известного режиссера является бизнесмен Денис Молчанов. Он владеет несколькими крупными предприятиями. Валерия Гай Германика познакомилась с ним на светском мероприятии. Молодые люди уже сыграли свадьбу на малой родине бизнесмена, в Новокузнецке. На торжестве присутствовали только родные и близкие с обеих сторон.

Для Германики этот ребенок будет третьим. Валерия воспитывает двух дочерей – 11-летнюю Октавию и трехлетнюю Северину. С предыдущем мужем Вадимом Любушкиным она рассталась три года назад. Их брак не продержался и полугода.