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Курс молодого отца: Галкин дал Топалову ценный совет

Певец ждет не дождется, когда сможет поиграть с полугодовалым сыном в футбол.

Курс молодого отца: Галкин дал Топалову ценный совет
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: instagram.com/vladtopalovofficial/

Влад Топалов активно участвует в воспитании сына. Пока Регина Тодоренко снимает выпуски для своего YouTube-шоу, музыкант часто проводит время с полугодовалым наследником. Звездные родители стараются не показывать лицо малыша. Однако Топалов опубликовал трогательное фото, где видны глазки маленького Миши.

«Моё маленькое чудо. Мой Симба. Порой хочется его сожрать! Быстрее бы уже гонять в футбол с ним и играть в войнушку!» – написал Влад Топалов.

Трогательный пост с сыном оценил Максим Галкин. В комментариях известный юморист и хороший папа дал ценный совет Владу Топалову. «Не торопи время! Наслаждайся!» – написал комик.

Максим Галкин ответил Владу Топалову. Фото
Максим Галкин дал совет Владу Топалову. Скриншот: instagram.com/vladtopalovofficial/

Максим Галкин понимает чувства молодого отца. Он сам любит проводить время с пятилетними двойняшками от Аллы Пугачевой. Пародист часто выкладывает в Instagram забавные видео с сыном и дочкой.

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Курс молодого отца: Галкин дал Топалову ценный совет
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