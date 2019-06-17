Костенко и Тарасов вслед за Бузовой продолжили отпуск в Италии

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отдохнули большой дружной семьей в Турции. После отпуска звездная пара решила поехать в Италию. На этот раз супруги старались больше времени уделить друг другу. Футболист и его супруга гуляют по Риму, наслаждаясь красотами вечного города.

Для прогулки Анастасия Костенко выбрала алое платье. Позже она прошлась по полю в романтичном сиреневом сарафане и шляпе с широкими полями. Подписчики оценили летний образ жены футболиста.

Некоторые поклонники заметили, что Дмитрий Тарасов с нынешней супругой повторяют маршрут Ольги Бузовой. Певица выступила недавно на концерте в Турции. Затем она прибыла в Италию на свадьбу друзей. Ведущая «Дома-2» улетела за день до того, как жена экс-супруга поделилась романтичными фотографиями.

больше по теме Бузова прилетела на свадьбу друзей с бывшим возлюбленным Многие поклонники надеются, что певица вернется к Тимофею Майорову.

Пока Тарасов и Костенко показывают семейную идиллию, Ольга Бузова спровоцировала слухи о новом романе. Певица отдыхала на торжестве с «идеальным бывшим» Тимофеем Майоровым. Ведущая «Дома-2» называет экс-возлюбленного другом. Но поклонники не сомневаются, что Ольга хочет возобновить отношения.