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Костенко и Тарасов вслед за Бузовой продолжили отпуск в Италии

Звездная пара повторяет маршрут Ольги Бузовой.

Костенко и Тарасов вслед за Бузовой продолжили отпуск в Италии
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отдохнули большой дружной семьей в Турции. После отпуска звездная пара решила поехать в Италию. На этот раз супруги старались больше времени уделить друг другу. Футболист и его супруга гуляют по Риму, наслаждаясь красотами вечного города.

Для прогулки Анастасия Костенко выбрала алое платье. Позже она прошлась по полю в романтичном сиреневом сарафане и шляпе с широкими полями. Подписчики оценили летний образ жены футболиста.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото
Тарасов и Костенко приехали в Италию в тот момент, когда Бузова оттуда улетела. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Некоторые поклонники заметили, что Дмитрий Тарасов с нынешней супругой повторяют маршрут Ольги Бузовой. Певица выступила недавно на концерте в Турции. Затем она прибыла в Италию на свадьбу друзей. Ведущая «Дома-2» улетела за день до того, как жена экс-супруга поделилась романтичными фотографиями.

Пока Тарасов и Костенко показывают семейную идиллию, Ольга Бузова спровоцировала слухи о новом романе. Певица отдыхала на торжестве с «идеальным бывшим» Тимофеем Майоровым. Ведущая «Дома-2» называет экс-возлюбленного другом. Но поклонники не сомневаются, что Ольга хочет возобновить отношения.

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Костенко и Тарасов вслед за Бузовой продолжили отпуск в Италии
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