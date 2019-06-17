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Дарья Мельникова наслаждается отдыхом в Турции с младшим сыном

Актриса поделилась новым фото с шестимесячным малышом.

Дарья Мельникова наслаждается отдыхом в Турции с младшим сыном
Дарья Мельникова. фото: instagram.com/melnikovadsh/

Дарья Мельникова уже около шести лет состоит в браке с Артуром Смольяниновым. В конце прошлого года актриса подарила своему избранника сына, чьем имя пока хранит в тайне. Также у супругов подрастает наследник Артур, которому три года.

Сейчас Дарья находится в декретном отпуске. Она ведет блог о материнстве, где рассказывает о полезных привычках, дает лайфхаки молодым мамам. Весной актриса решилась на неожиданное преображение. Она обрила голову. Чуть позже вместе с детьми девушка отправилась отдыхать за границу. Мельникова приехала в солнечную Турцию.

На днях сыну Дарьи исполнилось шесть месяцев. В соцсети она поделилась снимком, на котором запечатлена с малышом на пляже. «Хотела рассказать вам, как здорово отдыхать в…», — написала знаменитость. Поклонники стали активно дополнять ее фразу. Многие уверены, что она счастлива проводить время в кругу близких. Другие удивились тому, как быстро подрос сын Мельниковой.

К слову, после родов актриса пока не смогла вернуться в форму. Она намеревалась убрать растяжки с помощью лазера, а над проблемными зонами тела поработать в зале. На днях Дарья показала эффективный массаж сухой щеткой.

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Дарья Мельникова наслаждается отдыхом в Турции с младшим сыном
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