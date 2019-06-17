Принц Гарри и Меган Маркл скрывают цвет волос сына

Хотя в День отца принц Гарри и Меган Маркл частично и показали сына, полное представление о том, как выглядит маленький Арчи, поклонники так и не получили.
Мало того, что половина личика младенца была прикрыта рукой молодого отца, так ко всему прочему они обработали фото в цветовом фильтре.
При этом головка младенца осталась непокрытой и были видны его волосы. Интернет-пользователи, сведущие в фотошопе, по оттенку серого «вычислили», что маленький Арчи будет рыжим, как его отец.
Если их прогнозы сбудутся, то в семье появится еще один член семьи с «соломенной» копной на голове.
Стоит отметить, что Меган и Гарри настоящие фанаты фильтров и обожают снимки в черно-белой эстетике. На годовщину своей свадьбы они поделились ранее не публиковавшимися черно-белыми фото. Точно такая же фотография была и при представлении Арчи королеве.
Желание герцога и герцогини Сассекских оградить сына от излишнего внимания понятно. Ранее они заявили, что постараются сделать так, чтобы у их наследника было обычное детство.
В этом они солидарны с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, которые также воспитывают своих детей в подобном ключе, пишет Express.co.