Принц Гарри и Меган Маркл скрывают цвет волос сына

Герцог и герцогиня Сассекские публикуют снимки только после цифровой обработки.

Хотя в День отца принц Гарри и Меган Маркл частично и показали сына, полное представление о том, как выглядит маленький Арчи, поклонники так и не получили.

Мало того, что половина личика младенца была прикрыта рукой молодого отца, так ко всему прочему они обработали фото в цветовом фильтре.

При этом головка младенца осталась непокрытой и были видны его волосы. Интернет-пользователи, сведущие в фотошопе, по оттенку серого «вычислили», что маленький Арчи будет рыжим, как его отец.

Если их прогнозы сбудутся, то в семье появится еще один член семьи с «соломенной» копной на голове.

Стоит отметить, что Меган и Гарри настоящие фанаты фильтров и обожают снимки в черно-белой эстетике. На годовщину своей свадьбы они поделились ранее не публиковавшимися черно-белыми фото. Точно такая же фотография была и при представлении Арчи королеве.

Желание герцога и герцогини Сассекских оградить сына от излишнего внимания понятно. Ранее они заявили, что постараются сделать так, чтобы у их наследника было обычное детство.

больше по теме Пол ребенка Меган Маркл вычислили по подарку от ее подруги Как считают поклонники британской королевской семьи, супруга принца Гарри ждет мальчика.

В этом они солидарны с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, которые также воспитывают своих детей в подобном ключе, пишет Express.co.