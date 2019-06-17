НОВОСТИ

Принц Гарри и Меган Маркл скрывают цвет волос сына

Герцог и герцогиня Сассекские публикуют снимки только после цифровой обработки.

Принц Гарри и Меган Маркл скрывают цвет волос сына
Меган и Гарри скрывают внешность сына. Фото: instagram.com/sussexroyal/

Хотя в День отца принц Гарри и Меган Маркл частично и показали сына, полное представление о том, как выглядит маленький Арчи, поклонники так и не получили.

Мало того, что половина личика младенца была прикрыта рукой молодого отца, так ко всему прочему они обработали фото в цветовом фильтре.

При этом головка младенца осталась непокрытой и были видны его волосы. Интернет-пользователи, сведущие в фотошопе, по оттенку серого «вычислили», что маленький Арчи будет рыжим, как его отец.

Если их прогнозы сбудутся, то в семье появится еще один член семьи с «соломенной» копной на голове.

Стоит отметить, что Меган и Гарри настоящие фанаты фильтров и обожают снимки в черно-белой эстетике. На годовщину своей свадьбы они поделились ранее не публиковавшимися черно-белыми фото. Точно такая же фотография была и при представлении Арчи королеве.

Желание герцога и герцогини Сассекских оградить сына от излишнего внимания понятно. Ранее они заявили, что постараются сделать так, чтобы у их наследника было обычное детство.

В этом они солидарны с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, которые также воспитывают своих детей в подобном ключе, пишет Express.co.

Вам может быть интересно:

Елизавета II не придет на крестины сына Меган Маркл Виктория Бекхэм в платье Меган Маркл нарушила дресс-код Сыну Маркл придется донашивать одежду за детьми Миддлтон

Тэги:

Арчи Харрисон Маунтбэттен ВиндзорБританская королевская семьяМеган МарклМеган Маркл и принц ГарриМеган Маркл последние новостиПринц Гарри фото
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Принц Гарри и Меган Маркл скрывают цвет волос сына
Интересно?
Поделись с друзьями: