Энистон отказалась встречаться с принцем Гарри из-за разницы в возрасте

По словам писателя Гальперина, член королевской семьи несколько лет надеялся на отношения с актрисой.

Писатель Йен Гальперин рассказал малоизвестные подробности из биографии актрисы Дженнифер Энистон. Так, по его словам, звездой сериала «Друзья» увлекся не кто иной, как принц Гарри. Член королевской семьи заинтересовался Энистон после того, как она появилась на обложке журнала GQ в 2009 году.

Тогда у Гарри получалось узнать ее номер, после чего он начал «атаковать» Дженнифер сообщениями. Однако артистка оказалась непреклонна – свой отказ идти на свидание со внуком Елизаветы II она объяснила разницей в возрасте. Так, принц Гарри младше Энистон на 16 лет.

По словам писателя, член королевской семьи несколько лет надеялся на более близкое знакомство с актрисой и даже называл ее в кругу своих друзей «настоящей принцессой». В свою очередь, представители Энистон отрицают эту информацию, но Гальперин клянется, что именно все так и было, пишет Express.

больше по теме Принц Гарри повоспитывал жену на дне рождения королевы Специалист по чтению по губам рассказал, что герцог Сассекский сказал своей жене на балконе Букингемского дворца.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что при знакомстве с нынешней супругой – Меган Маркл – принц Гарри был увлечен другой девушкой. Речь идет о модели Burberry Саре Джеклин. Однако между молодыми людьми так и не завязались отношения.