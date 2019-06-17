Сводная сестра дала матери Меган Маркл обидное прозвище

В прессе продолжают всплывать все новые и новые подробности об отношениях между американскими родственниками Меган Маркл.
В вышедшей книге «Меган: голливудская принцесса» вскрылись неприятные подробности о сводной сестре герцогини Сассексой. Оказалось, что когда на их горизонте появилась мать Меган Дория Рэгланд, Саманта негативно это восприняла.
Дория вышла замуж за отца Томаса Маркла, когда его дочь и сын Томас-младший были подростками. Меган родилась, когда Саманте исполнилось уже 17 лет. Отношения между падчерицей и мачехой хорошими назвать было нельзя.
Дория является афро-американкой, а Саманта «не принадлежала к числу толерантных молодых леди», рассказала ее мать Розлин королевскому биографу Эндрю Мортону.
Тем временем брат Саманты Томас-младший утверждает, что она не воспринимала присутствие Дории в доме и даже придумала для нее обидное прозвище. Когда к ней приходили друзья иначе, как «прислугой», она ее не называла.
Тем не менее лучшая подруга Саманты встала на ее защиту. В интервью Мортону она не помнит, чтобы та использовала подобные слова, но если такое случалось, то она объясняет это присущим Саманте «специфическим чикагским чувством юмора», пишет Express.co.