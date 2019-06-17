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Сводная сестра дала матери Меган Маркл обидное прозвище

В книге «Меган: голливудская принцесса» Эндрю Мортон описала отношения Саманты и Дории Рэгланд.

Сводная сестра дала матери Меган Маркл обидное прозвище
Дории Рэгланд дали обидное прозвище. Фото: Global Look Press

В прессе продолжают всплывать все новые и новые подробности об отношениях между американскими родственниками Меган Маркл.

В вышедшей книге «Меган: голливудская принцесса» вскрылись неприятные подробности о сводной сестре герцогини Сассексой. Оказалось, что когда на их горизонте появилась мать Меган Дория Рэгланд, Саманта негативно это восприняла.

Дория вышла замуж за отца Томаса Маркла, когда его дочь и сын Томас-младший были подростками. Меган родилась, когда Саманте исполнилось уже 17 лет. Отношения между падчерицей и мачехой хорошими назвать было нельзя.

Дория является афро-американкой, а Саманта «не принадлежала к числу толерантных молодых леди», рассказала ее мать Розлин королевскому биографу Эндрю Мортону.

Тем временем брат Саманты Томас-младший утверждает, что она не воспринимала присутствие Дории в доме и даже придумала для нее обидное прозвище. Когда к ней приходили друзья иначе, как «прислугой», она ее не называла.

Тем не менее лучшая подруга Саманты встала на ее защиту. В интервью Мортону она не помнит, чтобы та использовала подобные слова, но если такое случалось, то она объясняет это присущим Саманте «специфическим чикагским чувством юмора», пишет Express.co.

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Сводная сестра дала матери Меган Маркл обидное прозвище
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