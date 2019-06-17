Варнава спровоцировала слухи о беременности Натальи Еприкян

Наталья Еприкян является создателем, участницей и ведущей юмористического шоу Comedy Woman. О личной жизни 41-летняя знаменитость предпочитает не говорить. Она с легкостью шутит над собой и не боится быть смешной. Хрупкая девушка умело руководит творческим коллективом и, кажется, никогда не сидит на одном месте. Так, недавно она устроила зажигательные танцы с коллегами по шоу в одном из клубов в Ереване.

В соцсети Варнава накануне поделилась видео, на котором танцует в шортах и блузке. Периодически на кадрах мелькает Наталья. В глаза пользователям сразу бросился наряд артистки. Она была облачена в рубашку не по размеру и темные бриджи с кедами. Поклонники тут же предположили, что Наталья, возможно, беременна.

«Наталья в положении?», «Мне тоже так показалось», «Да точно в положении», — стали обсуждать видео пользователи. На поздравления девушка решила не реагировать. Не стала комментировать домыслы фанатов и Варнава.

Напомним, что лишь однажды Наталья обмолвилась, что уже несколько лет счастлива в браке. Личность мужа она предпочитает не афишировать.