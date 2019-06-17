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Лазарев высмеял последние скандальные слухи о себе

Певец опубликовал необычный кадр, который насмешил многих звезд.

Лазарев высмеял последние скандальные слухи о себе
Сергей Лазарев. Фото: globallookpress

В последнее время имя Сергея Лазарева все чаще мелькает в прессе. Ходили слухи о новорожденной дочери певца. А недавно Лазарев стал героем скандала со Светланой Лободой. Большинство новостей о себе певец не собирается комментировать.

Сергей Лазарев. Фото
Сергей Лазарев старается не раскрывать подробности личной жизни и не комментировать слухи. Фото: globallookpress

Финалист Евровидения решил оригинально ответить на сообщения в СМИ. Он опубликовал в Instagram снимок двух своих собак.

«Сергей, как вы относитесь к слухам и статьям о себе?» На этот вопрос лучше всего ответят мои собаки», — отвечает Сергей Лазарев.

Подписчиков насмешил пост певца. Лолита, Валерия, Оскар Кучера, Тимур Родригес, Андрей Разыграев, Алексей Ягудин, Саша Савельева и Елена Летучая оценили юмор финалиста Евровидения.

Звезды смеются над фото Сергея Лазарева. Фото
Звезды посмеялись над фото Сергея Лазарева. Скриншот: instagram.com/lazarevsergey/

Сергей Лазарев отрицает любое участие в скандалах. Однако недавно появилось видео, которое подтверждает, что певец был недоволен выступлением Светланы Лободы на премии «МУЗ-ТВ». Лазарев не смог выйти в тот вечер на сцену из-за ряда технических моментов, а певица тем временем исполнила шесть песен на премии.

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Лазарев высмеял последние скандальные слухи о себе
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