Пригожин хочет помириться с сыном, но отказывает ему в деньгах

У продюсера до сих пор сложные отношения с детьми от первого брака.

Иосиф Пригожин вот уже несколько лет пытается помириться с сыном Дмитрием. Продюсер давно поссорился с первой семьёй. Его бывшая жена попросила погасить её долг в 6 миллионов. Экс-супруга угрожала, что иначе пойдёт к прессе и обнародует нелицеприятные вещи.

Она также подключила дочь Данаю. Сын Дмитрий держался в стороне от скандала. Иосиф Пригожин признался, что раньше помогал детям от первого брака. Но ему пришлось отказаться давать деньги, когда он понял, что спонсирует также и нового мужа экс-супруги.

Продюсера также разозлило, что женщина продала квартиры в центре Москвы, которые продюсер купил для детей.

Супруг Валерии переживает, что экс-супруга подговорила сына. Недавно Дмитрий после трех лет молчания захотел встретиться с отцом. Пригожин был рад, пока не узнал подробности. Дмитрий хотел попросить 2,5 миллиона рублей и вести разговор только в присутствии отчима. Продюсер отказался от встречи, из-за чего поссорился с сыном.