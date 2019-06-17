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Пригожин хочет помириться с сыном, но отказывает ему в деньгах

У продюсера до сих пор сложные отношения с детьми от первого брака.

Пригожин хочет помириться с сыном, но отказывает ему в деньгах
Иосиф Пригожин. Фото: globallookpress

Иосиф Пригожин вот уже несколько лет пытается помириться с сыном Дмитрием. Продюсер давно поссорился с первой семьёй. Его бывшая жена попросила погасить её долг в 6 миллионов. Экс-супруга угрожала, что иначе пойдёт к прессе и обнародует нелицеприятные вещи.

Иосиф Пригожин с сыном Дмитрием. Фото
Иосиф Пригожин мечтает помириться с сыном Дмитрием. Фото: instagram.com/prigozhin_iosif/

Она также подключила дочь Данаю. Сын Дмитрий держался в стороне от скандала. Иосиф Пригожин признался, что раньше помогал детям от первого брака. Но ему пришлось отказаться давать деньги, когда он понял, что спонсирует также и нового мужа экс-супруги.

Продюсера также разозлило, что женщина продала квартиры в центре Москвы, которые продюсер купил для детей.

Супруг Валерии переживает, что экс-супруга подговорила сына. Недавно Дмитрий после трех лет молчания захотел встретиться с отцом. Пригожин был рад, пока не узнал подробности. Дмитрий хотел попросить 2,5 миллиона рублей и вести разговор только в присутствии отчима. Продюсер отказался от встречи, из-за чего поссорился с сыном.

«Вот сейчас публично к сыну хочу обратиться: приезжай! Сядь, поговори со мной по душам. Давай сначала о жизни поговорим. А потом о деле. Ты же не бизнес-партнер мне! Приезжай…» — цитирует Иосифа Пригожина портал «Мир новостей».

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Пригожин хочет помириться с сыном, но отказывает ему в деньгах
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