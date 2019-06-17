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Джанабаева рассказала, какими женщинами по-настоящему восхищается

40-летняя певица поделилась своим мнением с подписчиками.

Джанабаева рассказала, какими женщинами по-настоящему восхищается
Альбина Джанабаева / Global Look Press

Альбина Джанабаева любит не только делиться модными образами с подписчиками в соцсети Instagram, но и устраивать с поклонниками обсуждения на разные темы. В этот раз 40-летняя певица решила поговорить о женской слабости. По ее мнению, сила представительниц прекрасного пола заключается в умении сочетать в себе хрупкость и смелость.

При этом легендарную фразу о том, что «сила женщины – в ее слабости», Джанабаева считает устаревшей.

«Мне нравится, когда хрупкость и твёрдость присутствует в женщине примерно в равных пропорциях! Восхищают женщины изящные внешне и стальные внутри!) А фразу: «сила женщины в её слабости» считаю морально устаревшей», — написала Альбина у себя в Instagram.

Рассуждения о женской силе певица проиллюстрировала нежным фото, где она показала поклонникам свои обнаженные плечи и часть спины.

В комментариях подписчики устроили настоящую дискуссию на эту тему, однако большинство пользователей согласились с Джанабаевой.

Напомним, что недавно певица решила закрыть комментарии под совместными фотографиями с ее мужем Валерием Меладзе. Судя по всему, артистка устала от критики в свой адрес.

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Джанабаева рассказала, какими женщинами по-настоящему восхищается
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