Отец Децла через соцсети поздравил внука с днем рождения

Александр Толмацкий имеет натянутые отношения с семьёй покойного сына Кирилла, больше известного как Децл. Тем не менее, продюсер решил поздравить в Instagram своего внука Тони.
Толмацкий отметил, что мальчику исполнилось 14 лет, поэтому после получения паспорта он сможет принимать решения самостоятельно. Также Александр Толмацкий надеется, что внук возьмет фамилию покойного отца и будет ею гордится.
«Знай, мои двери для тебя всегда открыты, я готов ответить на все твои вопросы и рассказать тебе всю правду, даже если она будет не очень удобной», – написал Александр Толмацкий.
Между Александром Толмацким и семьёй Децла натянутые отношения. Впервые отец покойного рэпера встретился с внуком на похоронах. Тони рассорился с дедушкой из-за сбора средств на документальный фильм о Децле. Мальчика возмутило, что Александр Толмацкий дал согласие, не спросив семью рэпера.