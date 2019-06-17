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Отец Децла через соцсети поздравил внука с днем рождения

Как известно, сын рэпера не общается с дедом из-за ряда конфликтов.

Отец Децла через соцсети поздравил внука с днем рождения
Децл. Фото: globallookpress

Александр Толмацкий имеет натянутые отношения с семьёй покойного сына Кирилла, больше известного как Децл. Тем не менее, продюсер решил поздравить в Instagram своего внука Тони.

Толмацкий отметил, что мальчику исполнилось 14 лет, поэтому после получения паспорта он сможет принимать решения самостоятельно. Также Александр Толмацкий надеется, что внук возьмет фамилию покойного отца и будет ею гордится.

«Знай, мои двери для тебя всегда открыты, я готов ответить на все твои вопросы и рассказать тебе всю правду, даже если она будет не очень удобной», – написал Александр Толмацкий.

Децл и Александр Толмацкий. Фото
Децл долгое время не общался с отцом. Теперь его сын Тони разругался с дедушкой. Фото: globallookpress

Между Александром Толмацким и семьёй Децла натянутые отношения. Впервые отец покойного рэпера встретился с внуком на похоронах. Тони рассорился с дедушкой из-за сбора средств на документальный фильм о Децле. Мальчика возмутило, что Александр Толмацкий дал согласие, не спросив семью рэпера.

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Тэги:

Александр ТолмацкийАнтоний Толмацкийдень рожденияДецлУмер рэпер Децл
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Отец Децла через соцсети поздравил внука с днем рождения
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