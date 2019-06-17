Отец Децла через соцсети поздравил внука с днем рождения

Александр Толмацкий имеет натянутые отношения с семьёй покойного сына Кирилла, больше известного как Децл. Тем не менее, продюсер решил поздравить в Instagram своего внука Тони.

больше по теме Децл посмертно удостоен награды на премии «МУЗ-ТВ» За рэпера приз получил его отец Александр Толмацкий.

Толмацкий отметил, что мальчику исполнилось 14 лет, поэтому после получения паспорта он сможет принимать решения самостоятельно. Также Александр Толмацкий надеется, что внук возьмет фамилию покойного отца и будет ею гордится.

«Знай, мои двери для тебя всегда открыты, я готов ответить на все твои вопросы и рассказать тебе всю правду, даже если она будет не очень удобной», – написал Александр Толмацкий.

Между Александром Толмацким и семьёй Децла натянутые отношения. Впервые отец покойного рэпера встретился с внуком на похоронах. Тони рассорился с дедушкой из-за сбора средств на документальный фильм о Децле. Мальчика возмутило, что Александр Толмацкий дал согласие, не спросив семью рэпера.