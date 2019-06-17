Выписавшемуся из больницы Алибасову запретили чай и колбасу

Бари Алибасова наконец выписали из больницы, где он находился с тяжелым отравлением. Его поклонники и родственники долго ждали этой новости. Теперь все надеются, что самое страшное – позади.

Однако жизнь Бари Каримовича уже не будет прежней. Так, ему придется долгое время придерживаться определенной диеты. О новом рационе продюсера порталу Teleprogramma.pro рассказала его подруга Марият Мухина.

Так, артисту придется забыть о крепком чае и кофе. Алибасову можно пить только травяные чаи. Цитрусовые и помидоры – также под запретом.

«Ему абсолютно противопоказаны блюда с солью, кислые яблоки, орехи, сухофрукты, копчености, пряности», – сообщила диетолог.

А что же можно есть Бари Каримовичу? По словам Мухиной, врачи предписали ему употреблять в пищу отварные овощи, бульоны, суфле из рыбы, паровые котлеты. Мясо и колбасные изделия исключены. Из каш артисту разрешено есть только овсяную.

Ранее сын Бари Алибасова сообщил, что в ближайшее время его отец вместе с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной отправятся в Казахстан. Где сейчас находится продюсер, Бари-младший не стал уточнять.