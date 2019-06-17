Бывший муж Началовой призвал к ответу подругу певицы

Пресса неоднократно обвиняла Дмитрия Ланского в изменах Юлии Началовой. Недавно в СМИ появилась информация, что подруга покойной певицы Олеся Сазыкина вновь рассказала о неверности первого мужа артистки.

Ланской долгое время не реагировал на подобные заявления. Он был опечален смертью экс-супруги. Теперь его терпение лопнуло. Музыкант собирается подавать в суд на тех, кто публикует информацию о якобы его изменах.

«Я не обижен. Просто, согласитесь, что это странно (…) Я нахожусь в положении, когда мне приходится выступать в оправдательной позиции. Я устал от этого», – рассказал Дмитрий Ланской порталу Teleprogramma.pro.

Дмитрий Ланской не собирается мириться с клеветой, которую распространяет пресса. Он связался с Олесей Сазыкиной. Продюсер призналась, что никогда не говорила об изменах Ланского. Она обещала в ближайшее время опровергнуть информацию в своих социальных сетях.

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Экс-супруг Юлии Началовой сохранил переписку с подругой покойной певицы. Пока что Сазыкина не опубликовала видео с опровержением слов.