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«Я бездельничаю»: Высоцкая позволила себе долгожданный отдых

Супруга Андрея Кончаловского поделилась с подписчиками свежими кадрами и размышлениями в Instagram.

«Я бездельничаю»: Высоцкая позволила себе долгожданный отдых
Юлия Высоцкая (Фото: Globallookpress.com)

46-летняя Юлия Высоцкая опубликовала на личной страничке в Instagram свежие кадры, поделившись впечатлениями от первого рабочего дня, следующего за Троицей. По словам актрисы, она смогла найти время для отдыха, не дожидаясь наступления выходных.

«Как дела? Дела?! Не знаю, я бездельничаю… Бывают понедельники как будто субботы. Хорошего дня…» – написала Высоцкая под фото.

В кадре супруга Андрея Кончаловского запечатлена в сарафане на бретельках и солнцезащитных очках, сидя на веранде. Несколькими днями ранее актриса делилась снимками в купальнике. Юлия занимается йогой, плаванием и почти каждое утро бегает 10-12 километров. Актриса правильно питается и призывает к этому остальных.

По словам актрисы, ее эффективность напрямую зависит от физиологии. В интервью Юлия добавила, что если она действительно хочет удержать позиции и считаться востребованной актрисой, ей необходимо постоянно следить за собой.

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Тэги:

Андрей Кончаловскийзвездный стильЮлия Высоцкая
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«Я бездельничаю»: Высоцкая позволила себе долгожданный отдых
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