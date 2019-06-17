Собчак обиделась на журнал, поставивший ее на обложку с Богомоловым

Светской львице не понравилось, что глянец опубликовал их фото без ее разрешения.

Ксения Собчак не привыкла молчать, если ей что-то не по душе. На этот раз светской львице не понравилось, что она оказалась на обложке журнала «HELLO!». Дело в том, что Собчак запечатлели на «Кинотавре» с новым возлюбленным Константином Богомоловым. В комментариях в Instagram звезда написала, что редакция должна была попросить у неё разрешение на публикацию фото.

Представители журнала ответили светской львице, что они позировали их фотографу на публичном мероприятии, поэтому могли бы догадаться, что окажутся в свежем номере. Ксения Собчак осталась недовольна ответом. Она заметила, что их просто «поймали».

«Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем отношения», – прокомментировала Ксения Собчак роман с Богомоловым.

Светская львица заявила, что она долгое время была редактором глянца, поэтому знает «кухню» изнутри. По мнению Собчак, журнал всегда должен согласовывать обложку со звездами.

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Представители журнала ответили, что что их формат не предполагает согласия, поскольку они не участвовали в отдельной фотосессии. В комментарии привели пример Британской королевской семьи: никто не согласовывает с ними фото на обложке, если снимок сделан во время светского выхода.