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Собчак обиделась на журнал, поставивший ее на обложку с Богомоловым

Светской львице не понравилось, что глянец опубликовал их фото без ее разрешения.

Собчак обиделась на журнал, поставивший ее на обложку с Богомоловым
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: globallookpress

Ксения Собчак не привыкла молчать, если ей что-то не по душе. На этот раз светской львице не понравилось, что она оказалась на обложке журнала «HELLO!». Дело в том, что Собчак запечатлели на «Кинотавре» с новым возлюбленным Константином Богомоловым. В комментариях в Instagram звезда написала, что редакция должна была попросить у неё разрешение на публикацию фото.

Представители журнала ответили светской львице, что они позировали их фотографу на публичном мероприятии, поэтому могли бы догадаться, что окажутся в свежем номере. Ксения Собчак осталась недовольна ответом. Она заметила, что их просто «поймали».

Ксения Собчак недовольна журналом HELLO! Фото
Ксения Собчак недовольна журналом HELLO! Скриншот: instagram.com/hello__ru/

«Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем отношения», – прокомментировала Ксения Собчак роман с Богомоловым.

Светская львица заявила, что она долгое время была редактором глянца, поэтому знает «кухню» изнутри. По мнению Собчак, журнал всегда должен согласовывать обложку со звездами.

Представители журнала ответили, что что их формат не предполагает согласия, поскольку они не участвовали в отдельной фотосессии. В комментарии привели пример Британской королевской семьи: никто не согласовывает с ними фото на обложке, если снимок сделан во время светского выхода.

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Собчак обиделась на журнал, поставивший ее на обложку с Богомоловым
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