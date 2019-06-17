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Подавшая на развод Климова провела вечер с подругами

В Stories актриса опубликовала совместные снимки с Оксаной Акиньшиной и Ольгой Филипповой.

Подавшая на развод Климова провела вечер с подругами
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

В Stories актриса Екатерина Климова опубликовала свежие снимки, на которых она запечатлена с актрисами Оксаной Акиньшиной и Ольгой Филипповой. Примечательно, что ранее стало известно о том, что знаменитость подала на развод с Гелой Месхи, об этом сообщал «СтарХит». Как утверждает портал, со ссылкой на источника в Хамовническом суде, иск о расторжении брака поступил еще 27 мая. Таким образом, после известий о расставании с мужем артистка нашла время, чтобы встретиться с подругами. Еще в августе 2018 года в прессе писали, что Акиньшина якобы разошлась с отцом двоих своих детей, однако в ноябре того же года стало известно, что пара по-прежнему вместе.

Екатерина Климова в компании Оксаны Акиньшиной
Екатерина Климова проводит время в компании Оксаны Акиньшиной (Фото: Instagram.com/klimovagram)

Екатерина Климова поделилась в микроблоге совместным селфи с Оксаной Акиньшиной. В кадре актриса позировала в желтом платье и черных босоножках.

Екатерина Климова после разлада с Гелой Месхи
Актриса поделилась свежим снимком (Фото: Instagram.com/klimovagram)

Напомним, что у Екатерины Климовой и Гелы Месхи есть общая дочь Белла, ей три годика. С будущим мужем знаменитость познакомилась на съемках ленты «Волчье солнце». За плечами у актрисы уже был брак с Игорем Петренко, от которого она родила сыновей — Матвея и Корнея. Также у Екатерины есть 17-летняя дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова.

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Тэги:

Гела МесхиЕкатерина КлимоваИгорь Петренко
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Подавшая на развод Климова провела вечер с подругами
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