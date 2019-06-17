После посещения могилы Началовой инвалид смог встать и пойти

Некоторые фанаты певицы продолжают верить в чудеса, происходящие на месте ее захоронения.

Сотрудники Троекуровского кладбища, где покоится певица Юлия Началова, рассказали о странном случае, который произошел несколько дней назад. По их словам, на могилу приехал некий мужчина в инвалидном кресле. Он заплакал, когда увидел фотографию звезды на памятнике. Чуть позже положил цветы, помолился, а потом вдруг встал и пошел, отбросив коляску в сторону.

Отметим, что ранее стало известно, что на могиле певицы люди заряжают воду и кремы, берут горсти земли, чтобы добавлять в суп и чай. Некоторые фанаты считают, что это помогает при диабете, подагре и сепсисе.

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Представители русской православной церкви скептически относятся к подобным поступкам фанатов Юлии Началовой. К примеру, не так давно заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе попросил не создавать на ровном месте информационные поводы, касающиеся смерти Началовой.

Добавим, что фанаты также хотят, чтобы в родном городе певицы, Воронеже, появился храм. Поклонники хотят видеть его на месте театра оперы и балета, который находится в полуразрушенном состоянии, сообщает портал Dni.ru.