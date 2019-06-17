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Ссора Лазарева и Лободы попала на видео

Во время репетиции певицы на премии "МУЗ-ТВ" финалист Евровидения высказал директору канала все, что он об этом думает.

Ссора Лазарева и Лободы попала на видео
Светлана Лобода и Сергей Лазарев. Фото: globallookpress

На премии «МУЗ-ТВ» произошел конфликт между Светланой Лободой и Сергеем Лазаревым. Финалист Евровидения не смог выступить по техническим причинам, его время отдали в итоге на выступление Светланы: она исполнила шесть песен. Это разозлило Лазарева, поэтому он накинулся на Лободу с нецензурной бранью.

Позже в Сети появился фрагмент видео, куда попали подробности скандала. Сергей Лазарев находился на репетиции Светланы Лободы. До этого певец готовился к выступлению десять часов, но на сцену премии «МУЗ-ТВ» так и не смог выйти.

В ролике видно, как Лазарев эмоционально разговаривает с директором канала «МУЗ-ТВ» Арманом Давлетяровым. Рядом сидит продюсер Лободы Нателла Крапивина — она не стала вмешиваться.

Арман Давлетяров и Светлана Лобода на Гала-ужине премии МУЗ-ТВ. Фото
Арман Давлетяров извинился перед Светланой Лободой за скандал с Сергеем Лазаревым. Фото: globallookpress

Как сообщает портал Super, Светлана Лобода заметила ругань в зрительном зале и попросила Лазарева не мешать ей репетировать. Это и спровоцировало певца высказать все, что он о ней думает. Позже представители «МУЗ-ТВ» извинились перед Светланой Лободой.

Сергей Лазарев отрицает достоверность скандала. Светлана Лобода не стала обвинять финалиста Евровидения, но намекнула, что отношения между ними испортились.

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Ссора Лазарева и Лободы попала на видео
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