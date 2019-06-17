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Бари Алибасов выписан из больницы

Продюсер до сих пор испытывает проблемы с речью.

Бари Алибасов выписан из больницы
Алибасова выписали из больницы/globallookpress.com

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов выписан из больницы. Дальнейшее восстановление будет проходить в домашних условиях. Напомним, что еще 4 июня продюсер угодил в НИИ имени Склифосовского после того, как выпил жидкость для чистки труб «Крот», которую спутал с соком.

Бари Алибасов, Андрей Разин
Алибасов выписан из клиники/globallookpress.com

Отметим, что в течение пяти дней Бари Алибасов находился в медикаментозном сне. Даже были слухи, что продюсер умер, однако эта новость оказалась уткой. Известно, что он до сих пор испытывает серьезные проблемы с речью. Алибасову, как известно, диагностировали ожоги дыхательных путей, пищевода и желудка, сообщает канал «РЕН-ТВ».

Несколько дней назад друг Алибасова продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин был в клинике. Он отмечал, что жизнь продюсера группы «На-На» уже никогда не будет прежней. Дело в том, что тот получил очень серьёзные ожоги. Как сказал Разин, Алибасов не был застрахован, поэтому всю реабилитацию ему предстоит пройти за свой счет.

Продюсер группы «Ласковый май» заметил, что в будущем очень многое будет зависеть от музыкантов группы «На-На». Отвернутся они или нет от своего босса. Сам Разин пообещал не оставить нанайцев без работы. К примеру, он пригласит их выступить на один из концертов, где кроме них споют звезды из девяностых годов.

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Тэги:

Андрей РазинБари АлибасовГруппа "На-на"
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Бари Алибасов выписан из больницы
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