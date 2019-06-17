Чехова рассказала, от каких продуктов отказалась для похудения

Анфиса Чехова всегда была известна своими пышными формами. Телеведущая никогда не стремилась к модным стандартам, предполагающих излишнюю худобу и всячески подчеркивала одеждой соблазнительные изгибы своего тела.

Но не так давно она серьезно похудела, вызвав вопросы поклонников. Наконец, Чехова предложила честно прокомментировать все темы, которые волнуют ее подписчиков.

Отвечая на вопрос о похудении она призналась, что изначально у нее не было цели сбросить вес, а хотелось лишь наладить образ жизни.

«Я не решала начать худеть. Просто похудела, когда начала активно прорабатывать свою психологию, отказалась от мяса, дрожжей и сахара, в целях оздоровления, и занялась йогой», – написала Анфиса.

Другая подписчица поинтересовалась, были ли еще продукты в рационе ведущей, от которых она отказалась.

«Я не люблю слишком жирное и жареное. Никакого фритюра и хрустящей корочки. Алкоголь тоже стараюсь употреблять пореже. Молоко не пью и в кофе не добавляю. Из молочки только творог, сыр козий и ряженку», – перечислила она.