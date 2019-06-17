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Алексей Гуськов объяснил, почему распался его первый брак

С супругой Татьяной у него возникали конфликты по мелочам.

Алексей Гуськов объяснил, почему распался его первый брак
Гуськов не смог ужиться с первой женой/globallookpress.com

Актер Алексей Гуськов стал гостем программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал, почему распался его первый брак. Актер еще в студенческие годы был женат на девушке по имени Татьяна. Поженились они, когда оба были совсем молодыми и неопытными в отношениях. В 1983 году от этого брака у Гуськова родилась дочь Наталья.

Алексей Гуськов, Программа "Судьба человека", Борис Корчевников
Гуськов объяснил, почему распался его первый брак/globallookpress.com

«У меня взыграло самолюбие. Ссорились мы с Таней по всяким мелочам. Кто-то из нас любил спать с закрытой форточкой, а кто-то с открытой. Скажем так: не я первый, не я последний, у кого распадаются браки из-за таких мелочей. Я, если честно рад, что мои дети создали семьи в зрелом возрасте. Не вижу ничего хорошего в ранних браках», – заметил актер.

По словам Алексея Гуськова, он, как ни странно, очень признателен своей теще. Когда женщина поняла, что брак ее дочери с актером обречен, она сделала все возможное, чтобы он с бывшей женой не пересекался, но при этом постоянно видел свою дочь.

«Сейчас мы с Татьяной в прекрасных отношениях. Поздравляем друг друга с праздниками. У нас растет прекрасная внучка Елизавета, с которой мы стараемся проводить время. Никто из нас никому не высказывает каких-то претензий. Нет выяснения отношений. У нас есть четкое понимание, что некоторые люди для совместной жизни друг с другом не созданы», – заявил Алексей Гуськов.

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Тэги:

Алексей ГуськовБорис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"
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Алексей Гуськов объяснил, почему распался его первый брак
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