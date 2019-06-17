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Алексей Чадов вспомнил, как начал заниматься спортом

Актер назвал свои отношения со спортзалом дружбой.

Алексей Чадов вспомнил, как начал заниматься спортом
Алексей Чадов Фото: Globallookpress.com

Алексей Чадов известен не только своими ролями в кино, но и отличной физической формой. Как выяснилось, это не удачная наследственность, а результат упорного труда.

В своем микроблоге Алексей опубликовал фото из спортзала, где он стоит со скакалкой в руках. Он написал, что по его подсчетам, он дружит со спортклубом, в котором занимается уже 15 лет. К посту артист добавил хештег #занимайсяспортом.

Стоит отметить, что Чадова часто приглашают на роли военнослужащих, спортсменов и прочие роли, требующие хорошей физической подготовки.

Поклонники Алексея поблагодарили его за мотивацию и добавили, что он находится в прекрасной форме.

«Движение жизнь, так держать», «Теперь надо продержаться следующие 15 лет», «Тот случай, когда результат налицо», — написали поклонники.

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Алексей Чадов вспомнил, как начал заниматься спортом
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