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Рената Литвинова восхищается подросшей дочерью

Ульяна стала очень похожа на мать.

Рената Литвинова восхищается подросшей дочерью
Рената Литвинова с дочерью Ульяной Фото: Globallookpress

18-летняя дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская живет в Лондоне и все время посвящает учебе, но не забывает и о маленьких женских слабостях. Девушка любит стильную одежду и периодически хвастается удачными луками.

В понедельник Рената Литвинова опубликовала новый снимок дочери, подписав его: «Фея».

На снимке Ульяна в нежном белом платье с пастельным цветочным принтом и модными объемными рукавами-фонариками. Волосы она оставила распущенными и слегка завила. Судя по тегу «Татлер», который ее мать поставила к посту, наряд предназначается для ежегодного одноименного бала.

Поклонники режиссера написали, что Ульяна стала совсем взрослая и отметили ее сходство с матерью.

«Нежная, взрослая девушка», «Как будто юная Рената!», «и правда фея, совершенно неземная», – написали подписчики.

Стоит напомнить, что не так давно Ульяна продемонстрировала новый наряд от Balenciaga.

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Тэги:

дети звездРената ЛитвиноваТатлерУльяна Добровская
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Рената Литвинова восхищается подросшей дочерью
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