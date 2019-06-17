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Стало известно, как живут наследники многомиллионного наследства Зыкиной

После смерти певицы ее состоянием и недвижимостью завладели племянники.

Стало известно, как живут наследники многомиллионного наследства Зыкиной
Людмила Зыкина. фото: globallook.com

Недавно исполнилось 10 лет со дня, как не стало известной певицы Людмилы Зыкиной. После смерти ее наследство буквально растащили племянники, которых она вырастила: Сергей, Георгий и Екатерина. Долгое время в обществе обсуждали, как они поступили с драгоценностями знаменитой родственницы и что стало с другими вещами звезды. А на днях в передаче «Прямой эфир» впервые появилась жена брата артистки Александра Зыкина. Татьяна рассказала, как народная артистка тайно забрала ее детей из детского сада и сама стал их растить.

С Сергеем, Георгием и Катей женщина не виделась около 30 лет. Даже после смерти Людмилы Георгиевны, племянники знаменитости не поспешили увидеться со своей мамой. Правда выяснилось, что никто не крал детей. Бабушка сама привела их к звезде и попросила, чтобы Людмила Георгиевна вырастила племянников.

Многие сразу отказались верить словам Татьяны. А корреспонденты передачи Андрея Малахова решили выяснить, как сейчас живут племянники Зыкиной. Журналисты приехали в Пензенскую область, где раньше жили родственники певицы. Местные жители села Ляча рассказали, что дом известной семьи давно заброшен и там никто не появляется. По словам соседей, жили они не очень дружно: Сергей забирал у бабушки пенсию, дразнил брата и сестру. Позже родственники Людмилы Георгиевны уехали в город Наровчат. Там до сих пор стоит их кирпичный дом. Со слов соседей, Зыкина платила кухаркам, которые приходили и готовили ее племянникам, а также закупали продукты. По их словам, когда певица скончалась, то племянники начали скупать недвижимости в округе.

Дом Зыкиных заброшен. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Корреспонденты нашли два дома, которые, со слов местных жителей, принадлежат семье Зыкиной, но они оказались закрыты и без признаков того, что в них кто-то обитает. В селе Кадыковка удалось найти Георгия, но он наотрез отказался давать интервью. Он живет в небольшом доме и ведет хозяйство. Соседка мужчины рассказала, что довольно часто к нему приезжает брат Сергей. Последний раз он был у него в гостях перед Новым годом. Иногда приезжает и Катя.

«Он держит двух свиноматок. Одна родила 11 поросят, а другая 12. Еще есть бык и две коровы. Ему самому нужно помогать», — поделилась пожилая женщина.

Дом Зыкиных в городе Наровчат тоже заброшен. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

А на окраине поселка Пачелма в двухквартирном доме проживает Катя Зыкина. Ее не оказалось на месте, но корреспондент заметил, что во дворе не убрано, а на крыльце разбросаны тряпки, обувь.

Дом, где живет Катя. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Галина Шмелева, которая знает лично племянников артистки, заверила, что Катя не работает.

«Лентяйка невозможная, грязнуля. В свое время Людмила Георгиевна хотела купить им хороший дом. Я с ней общалась по телефону. Мы пошли с Жорой смотреть дом, а он отказался. Сказал, что ему не нужен дом, что ему хорошо в клетушке», — поведала женщина.

А Станислав Садальский поинтересовался у всех гостей в студии, когда они в последний раз видели Сергея. «Мне мои люди, друзья сказали, что его нет в живых», — признался он. В студии появилась еще одна племянница Зыкиной Наташа. Она не стала скрывать, что тоже вступала в наследство и одно время жила вместе с Сергеем в квартире певицы на Котельнической набережной, но потом брат ее просто выгнал. По словам женщины, он подал в суд и настоял на том, чтобы она покинула квартиру.

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Стало известно, как живут наследники многомиллионного наследства Зыкиной
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