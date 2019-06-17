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Королевские игры: Валерия показала дружбу с роскошью

Певица сделала фото в диадеме, украшениях и меховой накидке.

Королевские игры: Валерия показала дружбу с роскошью
Валерия и Иосиф Пригожин Фото: Globallookpress

Пару Валерии и Иосифа Пригожина называют одной из самых крепких и романтичных в шоубизнесе. Знаменитости в браке с 2004 года, однако не перестают демонстрировать свои чувства и восхищаться друг другом.

Сегодня Пригожин в своем микроблоге показал снимок жены, на котором она предстала в образе царственной особы. Для фотосессии Валерия примерила диадему, украшения с драгоценными камнями и меховую накидку.

«Так и хочется сказать: Ваше Величество», – написал Иосиф.

В комментариях поклонники отметили, что Валерия очень красива, добавив, что в том, как она выглядит есть несомненная заслуга ее супруга.

«Женщина хорошо выглядит и излучает счастье только рядом с настоящим мужчиной!», «Она светится, потому что вы рядом», «Прекрасная женщина ,рядом с прекрасным мужчиной,это и есть счастье», – написали фолловеры.

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Королевские игры: Валерия показала дружбу с роскошью
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