Брючный вариант: Высоцкой понравился образ Вилковой на «Кинотавре»

34-летняя Екатерина Вилкова опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото, которое было сделано на красной ковровой дорожке сочинского фестиваля «Кинотавр». Для выхода в свет знаменитость выбрала льняные брюки и жакет, под который супруга Илья Любимова надела белую блузу. К слову, на церемонии открытия кинофестиваля актриса позировала перед объективами фотокамер в платье-бюстье с гороховым принтом. Под наряд Екатерина подобрала босоножки на шпильке, уложив белокурые локоны в прическу.

Примечательно, что фото Вилковой в брючном костюме не обошла вниманием и супруга режиссера Андрея Кончаловского – актриса Юлия Высоцкая, оценив образ Екатерины. Она поставила «Лайк» под снимком артистки в ее профиле.

К слову, в своей постоянной колонке для одного из журналов светской хроники историк моды Александр Васильев подметил, что Екатерина Вилкова умеет блистать на красных дорожках. По мнению телеведущего, у актрисы есть все – красота, обаяние, стиль. Также эксперт моды подметил, что супруга Ильи Любимова умеет выглядеть дорого.