Невестка Людмилы Зыкиной заявила, что артистка тайно выкрала ее детей

Жена брата легендарной певицы впервые за 30 лет прервала молчание. Татьяна утверждает, что родственница забрала себе племянников на воспитание и запрещала ей с ними общаться.

Людмила Зыкина была исполнительницей русских народных песен и романсов. Летом 2009 года в возрасте 80 лет артистки не стало. Долгие годы она страдала из-за сахарного диабета. Когда произошли осложнения болезни, развилась острая сердечно-почечная недостаточность, которая и стала причиной ее смерти. Несмотря на то, что за плечами звезды четыре брака, детей у нее не было. Она считала, что не сможет уделять им должного внимания из-за постоянных гастролей.

В итоге наследство Зыкиной разделили между собой трое ее племянников. Старший Сергей распродавал драгоценности знаменитой родственницы на аукционе. Также ходили слухи, что часть наследства присвоила себе директор Людмилы Георгиевны Татьяна Свинкова. Женщину подозревали в том, что она не только забрала драгоценности артистки, но и стала хозяйкой ее дачи. Но оказалось, что у певицы есть и другие наследники, которые на днях впервые стали героями передачи «Прямой эфир». Невестка Зыкиной Татьяна Зыкина прервала молчание, чтобы рассказать всю правду о великой артистке.

Однако сначала в студии появилась сестра по материнской линии Татьяны Галина Шенфельд. Она заявила, что давно не видела своих племянников и жаждет с ними встретиться. По словам женщины, в какой-то момент Зыкина уговорила свою невестку отдать ей своих детей. Но сама Татьяна теперь утверждает, что артистка просто выкрала у нее наследников.

«У меня забрали троих детей: Сережу Катю и Георгия. Я пришла в садик забирать ребенка, а мне сказал воспитатель, что его нет. Выяснилось, что его якобы забрала бабушка. Тайком, я даже не думала, что она его заберет. Отдавать я их не хотела и не отдала бы. А потом она мне сказала: „Тань, что ты можешь дать? Я народная артистка СССР, а ты простой человек. У них может быть прелестное будущее, я им все могу дать. Один мой звонок и они будут в институте имени Гнесиных“», — поделилась женщина.

Она также отметила, что у нее есть еще одна дочь Наташа, но Зыкина ее не забрала, так как девочка родилась уже после развода. Певица якобы считала, что ребенок был рожден не от Александра Зыкина, брата звезды, а от другого мужчины. Ведущий Андрей Малахов отметил, что Татьяна молчала 30 лет, так как, с ее слов, Людмила Георгиевна ее запугала.

Появилась в студии и соседка племянников певицы Галина Шмелева. Она заверила, что у племянников были плохие отношения с Людмилой Георгиевной. «Они относились к ней очень плохо. Катя один раз приехала и даже обозвала ее жирной. Дальше говорить не буду. Жора с Сережей не любили Катю. Обижали ее, обделяли деньгами. Всегда так было», — рассказала женщина.

Татьяна в свою очередь поведала, что даже не знала, что ее муж является братом народной артистки. Более того, он был скромным и скрывал родство со звездой. По словам женщины, она познакомилась с Зыкиной, когда родила первого сына Сергея. Тогда во время гастролей певица встретилась с семьей брата в Сочи.

«Мы прожили шесть лет вместе. А потом дело было так. Я получила весточку, что мама заболела. Я улетела к ней и пробыла там неделю. Ей стало лучше и я вернулась. Прилетела, а муж мне с порога заявил, что изменил. Я говорю: „Как?“ Он рассказал как, с кем, что. Я была поражена и подала на развод», — поделилась Татьяна.

Она отметила, что Зыкина потом отругала брата за его поступок. Невестка артистки объяснила, что позже снова вышла замуж и родила детей. Со старшими наследниками она не общалась. Весточки о них ей сообщала Зыкина. Затем женщина заболела туберкулезом, что также стало причиной, по которой она не решалась попытаться увидеться со своими детьми, которых забрала певица. Однако выяснилось, что на самом деле у Татьяны целых 12 детей. Соседка женщина поведала, что некоторые наследники живут в США, мальчик по имени Женя скончался, а последних близнецов оставила в больнице. «Она сказала, что дети умерли в больнице. И всем во дворе они говорит, что у нее девять детей. Когда им приходило время идти в школу, то она сдавала их в интернат», — заявила соседка.

Ученица Зыкиной Светлана Дятел поспешила рассказать, что на самом деле артистка не крала своих племянников. К ней домой их привела их бабушка и попросили воспитать. После этого оправдываться Татьяна даже не стала.