Екатерина Климова подала на развод со вторым мужем

Около четырех лет актриса была вместе с Гелой Месхи. Теперь суд решит, с кем останется дочь супругов.

Екатерина Климова решила расторгнуть второй брак. Стало известно, что 41-летняя актриса подала на развод с молодым супругом Гелой Месхи еще в конце минувшего месяца.

Как сообщает Starhit со ссылкой на Хамовнический суд Москвы, Екатерина обратилась с заявлением 27 мая. По словам представителя суда, слушание будет проходить через месяц.

В ходе заседания будет решаться вопрос, с кем из родителей останется их общая дочь Изабелла, которой три года. Стоит отметить, что у 33-летнего актера это первый ребенок, в то время как Климова растит еще троих детей — Елизавету, Матвея и Корнея, которым 17, 12 и 10 лет соответственно.

Имущество паре, очевидно, делить не придется, так как молодая семья проживала в доме и квартире, принадлежащих Екатерине.