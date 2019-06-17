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Принц Гарри повоспитывал жену на дне рождения королевы

Специалист по чтению по губам рассказал, что герцог Сассекский сказал своей жене на балконе Букингемского дворца.

Принц Гарри повоспитывал жену на дне рождения королевы
Принц Гарри повоспитывал свою жену на дне рождения королевы. Фото: Global Look Press

Уже довольно много времени прошло с тех пор, как в Великобритании отшумели празднования дня рождения королевы Елизаветы II. Однако, социальные сети все еще бурлят, обсуждая, в целом, не очень-то приемлемое поведение Меган Маркл во время парада, который вся королевская семья принимала на балконе Букингемского дворца.

Подданных Ее Величества очень заинтересовал диалог между Гарри и его женой, который многие сочли напряженным. Завесу тайны раскрыл специалист чтения по губам. Маркл стояла впереди своего мужа и немного позади принца Эндрю. Видеозапись показывает, что члены королевской семьи разговаривают между собой, и Гарри отворачивается от Меган, чтобы поговорить с кем-то слева от него.

Однако, напряжение нарастает, когда Маркл оборачивается, чтобы поговорить со своим мужем, пытаясь подключиться к диалогу. При этом, как отмечает издание Еxpress.co, Меган стоит спиной к мировым СМИ и тысячам поклонникам, смотрящих на королевскую семью с улицы.

Жена принца Гарри оборачивается спиной к подданным дважды за несколько секунд, на что в ответ получает от мужа два коротких строгих приказа. В первом случае принц говорит своей жене: «Повернись». А когда Маркл, не отворачиваясь, продолжает смотреть на Гарри, принц добавляет: «Смотри». Только тогда герцогиня Сассекская поворачивается лицом к людям и СМИ и вскоре начинает звучать гимн.

Напомним, этот выход в свет для бывшей актрисы стал первым после рождения 6 мая сына Арчи Харрисона.

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Тэги:

Британская королевская семьяБукингемский дворецЕлизавета IIпринц Гарри и Меган Маркл
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Принц Гарри повоспитывал жену на дне рождения королевы
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