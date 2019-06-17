Принц Гарри повоспитывал жену на дне рождения королевы

Специалист по чтению по губам рассказал, что герцог Сассекский сказал своей жене на балконе Букингемского дворца.

Уже довольно много времени прошло с тех пор, как в Великобритании отшумели празднования дня рождения королевы Елизаветы II. Однако, социальные сети все еще бурлят, обсуждая, в целом, не очень-то приемлемое поведение Меган Маркл во время парада, который вся королевская семья принимала на балконе Букингемского дворца.

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Подданных Ее Величества очень заинтересовал диалог между Гарри и его женой, который многие сочли напряженным. Завесу тайны раскрыл специалист чтения по губам. Маркл стояла впереди своего мужа и немного позади принца Эндрю. Видеозапись показывает, что члены королевской семьи разговаривают между собой, и Гарри отворачивается от Меган, чтобы поговорить с кем-то слева от него.

Однако, напряжение нарастает, когда Маркл оборачивается, чтобы поговорить со своим мужем, пытаясь подключиться к диалогу. При этом, как отмечает издание Еxpress.co, Меган стоит спиной к мировым СМИ и тысячам поклонникам, смотрящих на королевскую семью с улицы.

Жена принца Гарри оборачивается спиной к подданным дважды за несколько секунд, на что в ответ получает от мужа два коротких строгих приказа. В первом случае принц говорит своей жене: «Повернись». А когда Маркл, не отворачиваясь, продолжает смотреть на Гарри, принц добавляет: «Смотри». Только тогда герцогиня Сассекская поворачивается лицом к людям и СМИ и вскоре начинает звучать гимн.

Напомним, этот выход в свет для бывшей актрисы стал первым после рождения 6 мая сына Арчи Харрисона.