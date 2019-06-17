Лариса Рубальская вышла на подиум на показе для крупногабаритных дам

Поэтесса Лариса Рубальская приняла участие в модном показе для крупногабаритных дам от известного бренда. В Instagram она разместила снимок с мероприятия, отметив, что выступила в совершенно неожиданной прежде всего для себя роли.
Судя по всему, Рубальская не стесняется участвовать в модных показах и спокойно относится к своему весу. В хештегах она написала, к примеру, такие слова: «Мода для полных», «Пышки рулят», «Большие размеры», «Платья для полных», «Нестандарт», «Люблю себя», «Люби себя любимую», «Без комплексов», «Я смогла».
Лариса Рубальская – заслуженный деятель искусств России. Член союза писателей Москвы. Замужем поэтесса была два раза. А вот детей у нее нет. Рубальская написала тексты песен для многих звезд отечественной эстрады. Среди них Алла Пугачева, Алсу, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко.
В последнее время на страничке Рубальской в Instagram стали появляться рецепты ее фирменных блюд. Звезда завела специальную рубрику. Она отмечала, что ее часто просили сделать это поклонники.