Лариса Рубальская вышла на подиум на показе для крупногабаритных дам

Поэтесса призналась, что для нее это была совершенно неожиданная роль.

Поэтесса Лариса Рубальская приняла участие в модном показе для крупногабаритных дам от известного бренда. В Instagram она разместила снимок с мероприятия, отметив, что выступила в совершенно неожиданной прежде всего для себя роли.

Судя по всему, Рубальская не стесняется участвовать в модных показах и спокойно относится к своему весу. В хештегах она написала, к примеру, такие слова: «Мода для полных», «Пышки рулят», «Большие размеры», «Платья для полных», «Нестандарт», «Люблю себя», «Люби себя любимую», «Без комплексов», «Я смогла».

больше по теме Лариса Рубальская поделилась рецептом популярного японского блюда Поэтесса уже не первый раз рассказывает, как готовятся популярные блюда.

Лариса Рубальская – заслуженный деятель искусств России. Член союза писателей Москвы. Замужем поэтесса была два раза. А вот детей у нее нет. Рубальская написала тексты песен для многих звезд отечественной эстрады. Среди них Алла Пугачева, Алсу, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко.

В последнее время на страничке Рубальской в Instagram стали появляться рецепты ее фирменных блюд. Звезда завела специальную рубрику. Она отмечала, что ее часто просили сделать это поклонники.