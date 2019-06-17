«С Днем папы, батя»: Харламов обратился к умершему отцу

День отца – праздник для нашей страны относительно новый, но уже полюбившийся. Действительно, отцы не меньше мам заслуживают от своих чад теплых слов и признаний в любви. Потому в минувшие выходные Instagram переполняли посты, посвященные родителям.

Свою публикацию в Сети сделал и известный юморист и весельчак Гарик Харламов. Вот только его пронзительное обращение папа звезды уже не услышит. В возрасте всего 56 лет он умер 16 сентября прошлого года в Чикаго, где жил долгие годы.

«Сегодня день отца. В нашей стране этот праздник не очень распространен, хотя, думаю, это вопрос времени. Такие праздники должны быть. С днем папы тебя, батя. Я скучаю. Берегите своих родителей, пока они рядом», — написал артист под снимком, на котором Гарик изображен вместе со своим отцом, и отключил под этим постом комментарии.